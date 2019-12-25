اتحاد الكرة يكلف محمد فضل بمناقشة عروض تنظيم السوبر المصري

صحيفة «الاتحاد» الإماراتية أعلنت عن توقيع اتفاقية بين مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب المصرية لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في أبوظبي فبراير المقبل

كلف الاتحاد المصري لكرة القدم، محمد فضل، العضو باللجنة الخماسية؛ من أجل دراسة العروض المقدمة بشأن تنظيم مباراة السوبر المصري، وذلك بالتنسيق مع الشركة الراعية (برزينتيشن).

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم البت بشكل نهائي فيما يتعلق بمكان وموعد المباراة، و من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عما تم التوصل إليه بمجرد الاستقرار على أحد العروض المقدمة.

وكانت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، قد أعلنت عن توقيع اتفاقية بين مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة الشباب والرياضة المصرية، لإقامة مباراة السوبر بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس، في أبوظبي خلال فبراير المقبل.

وأقيم السوبر المصري للمرة الأولى في الإمارات في أكتوبر 2015 على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وحينها فاز الأهلي على الزمالك 3-2.

وفي 2017، فاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

كما لعب الأهلي مرة أخرى في الإمارات ولكن هذه المرة أمام المصري، وحسمها الأحمر 1-0 على استاد هزاع بن زايد.