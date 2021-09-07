رياضة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة السوبر ونهائي كأس مصر وبداية الدوري الجديد

خلال البيان الصادر عبر موقعه الرسمي منذ قليل
إسلام مصطفى 6:39 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 6:39 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، استئناف النشاط الكروي في مصر يوم 21 سبتمبر الحالي، بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش.

وأوضح اتحاد الكرة خلال البيان الصادر عبر موقعه الرسمي منذ قليل، أنه سيتم استئناف مسابقة كأس مصر اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر الحالي، وذلك بإقامة مواجهتي الأهلي مع إنبي، وسموحة مع بيراميدز، ضمن منافسات دور الـ16، على أن تقام مباريات دور الـ8 بين الفريقين الفائزين يوم 29 من الشهر نفسه.

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وعن مباريات قبل نهائي كأس مصر، سيتم إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل، حيث يلعب الزمالك مع أسوان، ويلعب في المباراة الأخرى الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت، ولكن يوم 3 أكتوبر.

وسيتم إجراء مباراة نهائي كأس مصر يوم 19 أكتوبر، قبل انطلاق مسابقة الدوري يوم 25 أكتوبر المقبل.

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بقلم إسلام مصطفى

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