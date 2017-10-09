اتحاد الكرة يكشف عن مصدر مكافأة الرئيس للمنتخب بعد التأهل للمونديال

أحمد الدسوقى:أكد هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، أن مكافأة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنتخب التى تقدر بمليون ونصف جنيه، ستكون من الرعاة ورجال الأعمال وليست من موازنة الدولة.وقال أبو ريدة للإعلامى مدحت شلبى، على قناة أون سبورت، إنه لا يعقل أن ينفق الرئيس هذا المبلغ لكل لاعب من

أحمد الدسوقى:

أكد هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى، أن مكافأة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمنتخب التى تقدر بمليون ونصف جنيه، ستكون من الرعاة ورجال الأعمال وليست من موازنة الدولة.

وقال أبو ريدة للإعلامى مدحت شلبى، على قناة أون سبورت، إنه لا يعقل أن ينفق الرئيس هذا المبلغ لكل لاعب من خزينة الدولة، كل هذا ليس صحيحا على الإطلاق كلها مجرد إشاعات”.

وكانت مصادر برئاسة الجمهورية، قد قالت الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق على صرف مبلغ مليون ونصف مليون جنيه لكل لاعب من لاعبى المنتخب بعد تأهلهم إلى كاس العالم عقب الفوز على منتخب الكونغو بعدما قدم التهنئة للمنتخب الوطنى ولجموع الشعب المصرى على صعود مصر إلى نهائيات كأس العالم بروسيا 2018.