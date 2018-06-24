اتحاد الكرة يكشف حقيقة التلاعب بتذاكر كأس العالم ويتجه للقضاء

المال- خاص قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يتابع ما يتم تناوله بلا سند من الحقيقة بخصوص عملية بيع وتوزيع تذاكر مباريات كأس العالموأضاف موضحا في بيان أن "عملية بيع التذاكر في كأس العالم لها ضوابط محددة موضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم". وأشار إلى أن "تم تخصيص نسبة

المال- خاص

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إنه يتابع ما يتم تناوله بلا سند من الحقيقة بخصوص عملية بيع وتوزيع تذاكر مباريات كأس العالم

وأضاف موضحا في بيان أن “عملية بيع التذاكر في كأس العالم لها ضوابط محددة موضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم”.

وأشار إلى أن “تم تخصيص نسبة 8‎%‎ من تذاكر كل مباراة للاتحاد المحلي طرف المباراة يتسلم منها 700 تذكرة فقط ، تم زيادتها فيما بعد ب 350 تذكرة ليكون الإجمالي 1050 مقسمة إلى : 650 درجة أولى، 200 لكل من الدرجتين الثانية والثالثة بأسعار 210، 165، 105 دولارات على الترتيب، كما تسلم الاتحاد 30 تذكرة إضافية لمباراة الأوروجواي و50 لمباراة روسيا لطرحها بالسعر المحدد”.

وقال إنه “تم طرح المتبقي من التذاكر الكترونيا وفق مجموعات بلغت 17 مجموعة تم تسميتها من قبل الاتحاد المصري من بينها مجموعة خاصة بذوي أعضاء المنتخب الوطني ، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه المجموعات 550 فردا رئيسيا من حق كل منهم جلب تذكرة لواحد إلى ثلاثة من ذويه”.

وأضاف: “تم إرسال البطاقات الذكية الخاصة بهذه التذاكر مباشرة إلى العناوين المسجلة في استمارة الحجز دون أن تمر على الاتحاد المصري، فيما يتم طباعة التذاكر نفسها لدى وصول حاجزيها إلى روسيا”.

وتابع: “التذاكر المباعة تتضمنها كشوف بأسماء وبيانات أصحابها لدى مكتب التذاكر بالاتحاد الدولي لكرة القدم”

وأكد الاتحاد المصري على عزمه وتصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة تثير البلبلة في هذا الشأن لدى الرأي العام .

