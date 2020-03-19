اتحاد الكرة يقلص عقوبة كهربا وإمام عاشور للإيقاف 10 مباريات فقط

قبلت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، التظلم المقدم من الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق، الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي. وكان الزمالك قد حسم بطولة السوبر المصري على حساب…

قبلت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، التظلم المقدم من الأهلي والزمالك على العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق، الخاصة بأحداث مباراة السوبر المصري التي أقيمت بالإمارات في 20 فبراير الماضي.

وكان الزمالك قد حسم بطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بركلات الترجيح، قبل أن يشهد اللقاء عدد من الاشتباكات بين لاعبي الفريقين خلال احتفالات القلعة البيضاء بالتتويج باللقب.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قرر تعديل العقوبتين الصادرتين بحق كل من لاعب النادي الأهلي، محمود عبد المنعم كهربا، ولاعب نادي الزمالك إمام عاشور، للإيقاف لمدة 10 مباريات فقط، بدلًا من الإيقاف حتى نهاية الموسم.

كما أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم أنه قبل الاستئناف المقدم من الزمالك بشأن تعديل العقوبة الصادر على إداري نادي الزمالك أحمد زاهر، ليقلص مدة الإيقاف حتى 12 مباراة وتأييد القرارات الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق فيما عدا ذلك.