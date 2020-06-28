اتحاد الكرة يعلن 19 إصابة بفيروس كورونا بين أندية الدورى

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الأحد، وصول عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين لاعبى الدورى الممتاز والإداريين والعاملين فى الأندية، إلى 19 حالة.

وأكد مسؤولو الدورى المصرى، أن هناك 5 إصابات من نادى طنطا، و4 إصابات بصفوف فريق حرس الحدود، وإصابة واحدة فى كل من طلائع الجيش، ودجلة، وأسوان، والاتحاد السكندري، والمقاولون، والجونة، بالإضافة إلى 4 إصابات بين لاعبى إنبى.

يشار إلى أن إجراء مسحة كورونا، شرط تفرضه لجنة المسابقات للسماح للأندية بالعودة للتدريبات الجماعية، قبل استئناف نشاط الدورى المصرى يوم 25 يوليو المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.