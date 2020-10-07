اتحاد الكرة يعلن لوائح القيد الجديدة لأندية الدوري المصري

ستبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارًا من يوم السبت 10 أكتوبر 2020، وتنتهي الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر 2020.

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، لوائح القيد الخاصة بالموسم الجديد، اليوم الأربعاء، وتم إرسالها إلى كل الأندية المشارِكة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونصّت لائحة اتحاد الكرة التي أرسلها إلى الأندية على الآتي:

يُسمح بقيد 30 لاعبًا في قائمة كل فريق بداية من الوسم المقبل.

لا يُسمح بمشاركة اللاعبين المقيدين في البراعم في المسابقات حتى مواليد 2008.

يُسمح للاعبين بالانتقال الحر إذا تأخر النادي في سداد المستحقات لمدة شهرين، بناء على قرارٍ من لجنة شئون اللاعبين.

فترة التسجيل

وكشف اتحاد الكرة أن ستبدأ فترة التسجيل الأولى اعتبارًا من يوم السبت 10 أكتوبر 2020، وتنتهي الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر 2020.

وبالنسبة للقوائم الإضافية ستبدأ اعتبارًا من تسجيل القائمة الأولى، وآخِر موعد لها هو 19 نوفمبر 2020 للقسم الأول.

وعن فترة التسجيل الثانية، فإنها ستكون بداية من 15 فبراير 2021 وحتى الاثنين 15 مارس 2021.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه لا يجوز استخراج بطاقة اللاعب ومشاركة اللاعب إلا بعد اعتماد القائمة من الاتحاد.