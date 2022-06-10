اتحاد الكرة يعلن غياب رباعي منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية الودية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، غياب رباعي منتخب مصر عن مواجهة كوريا الجنوبية الودية، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، في العاصمة سيول.

وكان منتخب مصر قد خسر من إثيوبيا بهدفين دون رد، ليحتل المركز الأخير بفارق الأهداف بعد تساوي كل منتخبات المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2023 في عدد النقاط بواقع ثلاثة.

وتأكد غياب كل من الثنائي إمام عاشور وحمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، بسبب الإصابة وبالتالي استبعادهما من ودية كوريا.

كما تأكد استمرار غياب محمود حسن تريزيجيه ومحمد النني وعدم لحاقهما بودية كوريا، بسبب الإصابة،

إذ خرج الأول قبل دقائق من التشكيل الأساسي لمباراة غينيا بسبب الإصابة، بينما لم يدخل الثاني القائمة.