اتحاد الكرة يعلن عدد اللاعبين الأجانب في الدوري.. وموقف حراسة المرمى

وأوضح الاتحاد، في بيانه، أنه في حال استقدام لاعب أجنبي يجب أن يكون مقيدًا بأحد أندية القسم الأول أو الثاني في بلده.

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية، بيانًا رسميًّا تكشف فيه عدد اللاعبين الأجانب المسموح للأندية المصرية التعاقد معهم خلال الموسم الجديد 2020/ 2021.

وأوضح الاتحاد، في بيانه، أنه في حال استقدام لاعب أجنبي يجب أن يكون مقيدًا بأحد أندية القسم الأول أو الثاني في بلده.

كما أشار إلى أنه سيتم السماح بقيد عدد أربعة لاعبين أجانب كحدٍّ أقصى في كل ناد من أندية القسم الأول مثل الموسم الحالي، علمًا بأنه سيتم تقليل العدد بداية من موسم 2021- 2022.

كما يسمح بقيد لاعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي، ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الأجانب، على أن يطبق ذلك البند في موسم 2020- 2021 ويعامَل معاملة المصريين.

وشدد اتحاد الكرة على أنه يُسمح بقيد لاعب واحد فقط فلسطيني أو سوري أو شمال إفريقي، ولا يكون ذلك من ضمن عدد اللاعبين الأجانب، على أن يطبق ذلك البند في موسم 2020- 2021 ويعامَل معاملة المصريين.