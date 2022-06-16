اتحاد الكرة يعلن رحيل إيهاب جلال عن قيادة منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، توجيه الشكر إلى إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر وذلك بعد رحلة قصيرة استمرت لنحو 3 مباريات دولية فقط.

وقاد جلال منتخب مصر في 3 مباريات فقط خلال التوقف الدولي لشهر يونيو، حيث فاز على منتخب غينيا بهدف دون رد في أولى جولات دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الأفريقية، قبل أن يخسر من إثيوبيا بثنائية نظيفة على ملعب مالاوي، ثم الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية في المباراة الودية الأخيرة.

وأعلن حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن القرار خلال مؤتمر صحفي في مقر الاتحاد، بحضور كافة الصحفيين والإعلاميين.

وأكد حازم إمام أن الاتجاه المقبل هو التعاقد مع مدير فني أجنبي صاحب سيرة ذاتية كبيرة، مُبينًا أنه تم عرض بالفعل سيرة ذاتية كبيرة لأكثر من مدرب خلال الفترة الأخيرة.

وكشف حازم إمام عن مستقبل منتخب مصر الأولمبي بدوره، مُؤكدًا أنه سيتم أيضًا التعاقد مع مدير فني أجنبي.