اتحاد الكرة يعتمد صعود الرجاء للممتاز ويرفض تظلم البلدية المحلة

اجتمعت لجنة مسابقات القسم الثاني اليوم الأربعاء، برئاسة خالد كامل، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وقررت اللجنة اعتماد نتيجة مباراة الرجاء وبلدية المحلة كما جاءت بتقرير الحكم، وقبول الاحتجاج المقدم من نادي بلدية المحلة شكلاً وفي الموضوع برفضه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير حكم المباراة الذي لم يذكر فيه أى مخالفات قانونية تستوجب إعادة المباراة، وإيقاف محمد حسن عبد الحفيظ لاعب بلدية المحلة 3 مباريات وتغريمه 500 جنيه.

أما مباراة غزل المحلة والحرية، فقررت اللجنة اعتبار الأخير مهزوماً صفر /2 لعدم حضوره لتأدية المباراة، وتطبيق الغرامة المحددة بشروط المسابقة، وقدرها 200 ألف جنيه على الفريق المنسحب.