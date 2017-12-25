اتحاد الكرة يعتمد المبنى الجديد بتكلفة 275 مليون جنيه

- بتمويل من الفيفا والموارد الذاتية ليمثل مستقبل الكرة المصرية وبيتا للعرب والأفارقةعلى المصرياعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد مشروع مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف"، وفق رؤية مستقبلية تحت عنوان "مستقبل كرة القدم المصرية". ويأتي المش

– بتمويل من الفيفا والموارد الذاتية ليمثل مستقبل الكرة المصرية وبيتا للعرب والأفارقة



على المصري

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد مشروع مركز المنتخبات الوطنية “مشروع الهدف”، وفق رؤية مستقبلية تحت عنوان “مستقبل كرة القدم المصرية”.

ويأتي المشروع كمركز متخصص في كرة القدم يكون بمثابة بيت كرة القدم المصرية والعربية والافريقية.

ويقام المركز على مساحة 12.5 فدان تم تخصيصها من الحكومة المصرية للاتحاد المصري لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر ليواكب تطور صناعة كرة القدم عالميا، فيما يتم تمويله من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إضافة إلى الموارد الذاتية للاتحاد

وحدد اتحاد كرة القدم المصري أهداف المشروع الجديد في عدة نقاط رئيسية هي:

– توفير البنية الأساسية لتطوير كرة القدم المصرية .

– توفير البيئة الرياضية لمعسكرات المنتخبات الوطنية .

– تطوير نظم إدارة كرة القدم من خلال المركز .

– تطوير علاقات كرة القدم مع الدول الشقيقة من خلال استضافة المعسكرات التدريبية المشتركة .

– اكتشاف ورعاية الموهوبين .

– تطوير عناصر اللعبة ( الإدارة / المدربين / الحكام / اللاعبين ) .

– خفض النفقات وتوفير الموارد المالية لكرة القدم المصرية .

ويتكون المشروع بصفة أساسية إلى 4 مبان رئيسية على النحو التالي:

• المبنى الادارى ويحتوى على كافة مقومات الإدارة الحديثة ومقام على مساحة 3160 م (بدروم وارضى و عدد اثنين دور متكرر) باجمالى مسطح9235 م ويشمل :

– قاعة للمؤتمرات تتسع ل 400 فرد مزودة بأجهزة الترجمة الفوريه وتستخدم في كافة الاجتماعات وورش العمل والاحتفالات

– قاعات استقبال وصالونات وتراس خارجى

– جراج يسع 50 سيارة

– قاعات مجلس الإدارة ومكاتب الإدارات التنفيذية .

– مكتبة كرة القدم وتحتوى على كافة الإصدارات العلمية في مجالات التدريب وعلوم الرياضة ومكتبة الفيديو وأرشيف كرة القدم .

– قاعة تحليل الأداء وهى قاعة متخصصة ومجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا لتحليل الأداء الفني للفرق واللاعبين .

– مكاتب الإدارات الفنية للمنتخبات الوطنية ومكاتب مدربى المنتخبات الوطنيه وارشيف يضم ملفات لاعبى المنتخبات الوطنية

– الخدمات الإدارية ومخازن الملابس ومهمات المنتخبات والحكام

• 3 مباني فندقية، تم تصميمها لتستوعب 136 غرفة فندقية بسعة 272 سريرا و (7) أجنحة مجهزة لبيئة الإقامة الرياضية، حيث رُوعى فيها أن تكون الغرف في قلب ملاعب كرة القدم لتوفير المناخ المناسب للعمل الاحترافي للاعبين ، وباعتبار كرة القدم صناعة محورها الأساسي اللاعبون وأجهزتهم الفنية، ويتكون المبنى من:

– جناح المنتخب الأول مخصص بتجهيزات فندقية عالية المستوى لاقامة معسكرات المنتخب الأول

– اجنحة إقامة منتخبات الناشئين والشباب والحكام والدورات التدريبية

– قاعات للإستشفاء والطب الرياضى

– قاعات الاستقبال وصالونات و غرف الحقائب وتراس خارجى

– قاعات القياسات الفسيولوجية

– قاعة الجيمانزيوم

– قاعات للطعام لعدد 400 نزيل

– قاعة الاجتماع الفني للفرق والمشاهدة وتحليل الأداء .

– نادى صحى متكامل

– حمام سباحة



• التمويل





اعتمدت لجنة التطوير بالفيفا المشروع بعد عرض كافة الرسومات التنفيذية على ان يتم تمويل المشروع خلال عام 2018 فقط بمبلغ 3.250 مليون دولار بما يعادل 55 مليون جنيه وقد تم تحويل مبلغ 1.325 مليون دولار لحساب الاتحاد بالفعل لبدء إجراءات التعاقد و يكون تدفق التمويل من الفيفا وفقا لمعدلات التنفيذ الفعلية.

ومن المقرر أن يعتمد الفيفا في بداية عام 2019 مبلغ 5 مليون دولار أخرى للمشروع.

الجدير بالذكر ان برنامج “فيفا للأمام” مختص بتطوير البنية التحتية لكرة القدم ولا يجوز استخدام تلك المبالغ في اى أنشطة أخرى

ومن المقرر أن يساهم الاتحاد في المشروع من موارده الذاتية دون تحمل الدولة اى أعباء مالية

• التنفيذ

حرصا من الاتحاد على تحقيق الانضباط المالي وسرعة التنفيذ فقد تعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى على اعمال تصميم المشروع والاشراف على التنفيذ وقد تم استخراج تراخيص المباني الجديدة من جهاز مدينة 6 أكتوبر وتتولى احدى الجهات السيادية اعمال التنفيذ للمبانى الجديدة والموقع العام والمصاعد والتكييف المركزى وقاعة المؤتمرات والتغذية الكهربائية والمحولات بقيمة اجمالية 275 مليون جنيه مصري.