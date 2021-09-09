رياضة

اتحاد الكرة يعتمد التشكيل الكامل لجهاز المنتخب الوطني

كارلوس كيروش مديرا فنيا
المال - خاص 7:56 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 7:56 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري لـ منتخب مصر الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

وائل جمعة مديرا للمنتخب

محمد صلاح مديرا إداريا

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مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ويضم معه:

أحمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعي

مصطفى صدقي أخصائيا للعلاج الطبيعي

بدر إمام أخصائي التأهيل

محمد أحمد محمود أخصائي التدليك

على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب ومحلل آداء.

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بقلم المال - خاص

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