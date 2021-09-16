اتحاد الكرة يطلب السماح بالحضور الجماهيري في مباراة مصر وليبيا بتصفيات كأس العالم

لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق

خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم الجهات المعنية مطالبًا السماح بالحضور الجماهيري في مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم .

وكان اتحاد الكرة قد أقام ظهر اليوم مؤتمر تقديم كارلوس كيروش، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول بقاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد.

وأكد الاتحاد في طلبه – وفقًا لما جاء في بيانه الصادر اليوم – على أهمية الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب الوطني خلال مسيرته في تصفيات كأس العالم، لما في ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير المصرية.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة ليبيا يومي 6 و10 أكتوبر المقبلين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم.

وأكد كارلوس كيروش، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أنه سيستعد من الآن لمواجهتي منتخب ليبيا، في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، مُشددًا على أنه ليس هناك أي أعذار من أجل تحقيق الفوز في المباراتين.

وقال كيروش، خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه أمام الصحفيين: «مواجهة ليبيا وفارق التاريخ بيننا وبينهم؟ أعتقد بأن علينا إثبات هذا على أرض الملعب، هذه هي المرة الأخيرة التي سنتحدث فيها عن الخوف من فرق أخرى، سنحترم كل الفرق، لكننا لن نخاف من أحد، سنلعب بنفس الطريقة أمام كل الفرق وبهدف واحد هو الفوز».