رياضة

اتحاد الكرة يطالب بإعادة مباراة منتخب الشباب مع تونس

وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة
محمد بدر 11:57 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 11:57 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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قدم الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب الموجودة حاليا في تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب احتجاجًا للجنة المنظمة للبطولة لعدم اعتماد قائمة الفريق لمباراته أمام تونس التي كان من المفترض اقامتها اليوم وذلك في ظل تضارب نتائج المسحات التي أجريت لعدد من لاعبي الفريق، مطالبا بإعادة المباراة.

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وفي الوقت نفسه أرسل وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد احتجاجًا مماثلًا باسم الاتحاد المصري لكرة القدم للاتحاد الأفريقي طالبا إعادة المباراة للأسباب نفسها.

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بقلم محمد بدر

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