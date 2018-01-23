اتحاد الكرة يصرف 1.7 مليون جنيه مستحقات للحكام

على المصرى:صرف الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام عن الموسم الماضي 2016-2017، والتي تبلغ مليون و700 ألف جنيه، والتي سيتم صرفها غدا الأربعاء، بعد أن تم التنبيه على المندوبين الماليين لأفرع الاتحاد، بالحضور لمقر الجبلاية، لصرف الشيكات لكل فرع.من

على المصرى:

صرف الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اليوم الثلاثاء، مستحقات الحكام عن الموسم الماضي 2016-2017، والتي تبلغ مليون و700 ألف جنيه، والتي سيتم صرفها غدا الأربعاء، بعد أن تم التنبيه على المندوبين الماليين لأفرع الاتحاد، بالحضور لمقر الجبلاية، لصرف الشيكات لكل فرع.

من جانبها، عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، ندوة لتحليل أداء الحكام في مباريات الأسبوع التاسع عشر للدوري المصرى الممتاز، بمقر الاتحاد بالجزيرة، بحضور أحمد الشناوي ووجيه أحمد وعزب حجاج وياسر عبد الرءوف وتامر دري وحمدي رزق وسيد مراد وأحمد أبوالعلا وفريد سلطان.