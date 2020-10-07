رياضة

اتحاد الكرة يصدر لائحة بشأن عدد الأندية المسموح للمدرب قيادتها في الموسم

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولى مسئولية نادِ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديين فقط.
إسلام مصطفى 9:42 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 9:42 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، لوائح القيد الخاصة بالموسم الجديد، اليوم الأربعاء، والتي شهدت تحديد عدد المرات التي يُسمح فيها لأي مدير فني بقيادة أكثر من فريق خلال الموسم الواحد.

ونصت لائحة اتحاد الكرة التي أرسلها إلى الأندية على الآتي:

لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع ناد أن يتولى مسئولية نادِ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديين فقط.

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على النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.

وتعدّ هذه هي أول مرة يصدر فيها اتحاد الكرة لائحة تحدد عدد الأندية التي مسموح لمدير فني بقيادتها خلال الموسم الواحد.

جاء ذلك القرار بعد أن شهد الموسم الحالي قيادة أكثر من مدرب لأكثر من فريق، كما أن هناك بعض الأندية أعادت مدربيها السابقين في منتصف الموسم.

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بقلم إسلام مصطفى

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