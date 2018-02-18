اتحاد الكرة يساهم في صندوق الرياضة المصري بخمسة ملايين جنيه

علي المصري وشريف عمر وسيد بدر: كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، سيتبرع بخمسة ملايين جنيه، في صندوق الرياضة المصري. وفتح عبدالعزيز خلال مؤتمر تدشين أول صندوق استثمار لدعم الرياضة المصرية، بحضور عدد كبير من الوزر

علي المصري وشريف عمر وسيد بدر:

كشف المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، سيتبرع بخمسة ملايين جنيه، في صندوق الرياضة المصري.

وفتح عبدالعزيز خلال مؤتمر تدشين أول صندوق استثمار لدعم الرياضة المصرية، بحضور عدد كبير من الوزراء ورؤساء الاتحادات الرياضية، الباب أمام المحترفين المصريين للتبرع لصندوق الرياضة المصري.

وداعب محمد اﻷتربي رئيس بنك مصر، هاني أبو ريدة، بزيادة دعم اتحاد الكرة، في حالة وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم، التي ستقام الصيف المقبل في روسيا، ويشارك فيها منتخب الفراعنة بعد غياب 28 عاما عن المحافل العالمية.