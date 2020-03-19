اتحاد الكرة يرفض استئناف الزمالك ضد قرار اعتباره منسحبًا أمام الأهلي

رفضت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، التظلم المقدم الزمالك على العقوبة الصادرة عن لجنة الانضباط والأخلاق، الخاصة بأحداث مباراة القمة المصرية في بطولة الدوري العام التي جمعت بين الأهلي والزمالك يوم 24 فبراير الماضي.

وكان الزمالك قد حقق بطولة السوبر المصري على حساب الأهلي بفضل ركلات الترجيح، قبل أن يتغيب عن مباراة القمة في الدوري بداعي سوء الأحوال الجوية وتعذر وصوله إلى ستاد القاهرة لخوض المباراة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية عقب انطلاقها بـ15 دقيقة، وتعتمد لجنة المسابقات فوز الأهلي بهدفين نظيفين مع دفع غرامة مالية من جانب نادي الزمالك لتغيبه عن حضور المباراة.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه رفض الاستئناف المقدم من الزمالك، وبالتالي يُصدق على اعتماد فوز الأهلي من جانب لجنة المسابقات.

وقال الاتحاد في بيانه الرسمي: «بالنسبة للتظلم المقدم من نادي الزمالك ضد قرار لجنة المسابقات بتاريخ 26 فبراير الماضي، فقد قررت لجنة الاستئناف قبوله شكلًا ورفضه موضوعًا».