اتحاد الكرة يرفض إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة

علي المصري رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز، بعد ساعات من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يوصي بإعادة المباراة.وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلا

علي المصري

رفض مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز، بعد ساعات من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يوصي بإعادة المباراة.





وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعادة المباراة، بعد أن قام مجلس إدارة الزمالك، برئاسة المستشاز مرتضى منصور، بتحريك دعوى قضائية، بهدف إعادة المباراة.

ورفض مجلس الاتحاد في الجلسة التي استغرقت أقلَّ من ساعة، محاولات إعادة المباراة، بعدما تم صدور قرار سابق باعتبار الزمالك منسحبًا، وفوز المقاصة، واعتماد عقوبات اللائحة على الأبيض.

من جانبه أكد محمد أبو الوفا، عضو اتحاد الكرة المصري، في لقائه الصحفيين، عدم صحة موقف الزمالك باللجوء للقضاء الإداري، خاصة أنه إذا تم إخطار الاتحاد الدولي “فيفا” بالأمر، سيتعرض الزمالك لعقوبات.