رياضة

اتحاد الكرة يدعو لانتخابات رابطة الأندية يوم 19 سبتمبر

ترشيح ممثل عن كل منها
إسلام مصطفى 6:55 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 6:55 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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دعا الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز، في خطاب رسمي اليوم إلى ترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر، لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.

وحدد الاتحاد المصري لكرة القدم في خطابه وفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادي عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.

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وأضاف الخطاب الموجه من الاتحاد إلى الأندية أنه ستتم مراجعة شروط الترشيح لعضوية الرابطة يومي 15و16 سبتمبر ، وتقام انتخابات المكتب التنفيذي للرابطة يوم 19 سبتمبر باختيار 5 أعضاء من بين مرشحي الأندية الـ18، على أن يعقد أول اجتماع للمكتب التنفيذي يوم 22 سبتمبر الحالي.

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بقلم إسلام مصطفى

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