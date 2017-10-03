اتحاد الكرة يدعو السيسى لحضور مباراة الكونغو

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحضور مباراة الكونغو، التى ستقام يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وقال محمد أبو الوفا، عضو مجلس الجبلاية، فى تصريحات إذاعية، إن جميع أعضاء المجلس، استقروا على توجيه الدعوة إلى رئيس الجمورية، لحضور اللقاء، للاحتفال بصعود مصر إلى المحفل العالمى في عهده، وبعد غياب 28 عاما عن آخر مشاركة.

ويستضيف أحفاد الفراعنة، منتخب الكونغو، مساء الأحد المقبل، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وعينهم على النقاط الثلاث، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، فى اللقاء الذى سيقام يوم السبت المقبل، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي، ويتصدر منتخب الفراعنة المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط يليه المنتخب الأوغندي وله 7 نقاط ثم غانا برصيد 5 نقاط وأخيراً الكونغو برصيد نقطة.