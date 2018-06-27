اتحاد الكرة يدافع عن اتهامات صفر المونديال

على المصرى عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، المشرف على منتخب مصر الأول، مؤتمرا صحفيا، عصر اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية، للإجابة على التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة مصر في كأس العالم "روسيا 2018".وتحدث أبو ريدة، عن كواليس التعاقد مع ال

على المصرى

عقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، المشرف على منتخب مصر الأول، مؤتمرا صحفيا، عصر اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للجبلاية، للإجابة على التساؤلات كافة التي أحاطت بمشاركة مصر في كأس العالم “روسيا 2018”.

وتحدث أبو ريدة، عن كواليس التعاقد مع المدرب الجديد، خلفًا للأرجنتيني هيكتور كوبر، الذى تم توجيه الشكر له مساء أمس الثلاثاء، ومعه الجهاز الفنى والإداري، إنه سيكون من الصعب، التفاوض مع الفرنسي هيرفي رينارد، بسبب ارتباطه بعقد مع المنتخب الغربي.

وتابع: “قد يكون هناك مفاوضات مع رينارد، حال فسخ تعاقده مع المنتخب المغربي فقط”.

وأردف: “سيتم دراسة السير الذاتية للعديد من المدربين، من أجل اختيار الأفضل، على أن يتولى حازم إمام، عضو المجلس، مسئولية الملف.

وعن المدرب المحلي، علق أبوريدة: “إمكانية التعاقد مع مدرب محلي، سيناريو مقترح، من جانب أعضاء المجلس”.

وأكد أبوريدة، أن اختيار مدينة جروزني، التي كان يقيم فيها الفراعنة، خلال كأس العالم، تم قبل قرعة المونديال.

وأضاف أن القرعة التي أقيمت بعد ذلك، حددت مكان إقامة المباريات، ونفى وجود طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بشأن تغيير مقر الإقامة في جروزني.

وأوضح أبوريدة، أن اختيار المدينة، لم يكن له، أي أبعاد دينية أو سياسية

وشدد على أن ملاعب التدريب في جروزني، كانت على أعلى مستوى.

وكان اتحاد كرة القدم، قد تعرض لانتقادات كبيرة، بسبب بعد المسافة بين مقر إقامة الفراعنة، والمباريات التي كان يخوضها.

واعتذر أبوريدة، عن أداء منتخب مصر، وخسارة 3 مباريات في المونديال.

وتابع “طلبت من هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب، تقريرًا فنيًا عن الفراعنة، خلال الفترة الماضية”.

وتحدث أبوريدة، عن كواليس زيارة محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، لرئيس الشيشان، وأضاف أبوريدة، أن صلاح لبى دعوة العشاء، مثله مثل بقية لاعبي الفراعنة، ولم يكن لديه أي ميول أخرى.

وأوضح أن مدينة جروزني، أعدت استقبالًا حافلًا للمنتخب، ولذلك تم تلبية دعوة العشاء، وكان محمد صلاح، قد تعرض لهجوم شديد، بعد منحه حق المواطنة الشيشانية.

وكشف أبوريدة، أن صلاح كان يعيش حالة نفسية سيئة، بعد الإصابة التي لحقت به قبل المونديال.

وتعرض صلاح، لإصابة في مفصل الكتف، إثر مشاركته مع فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا.

رفض هاني أبوريدة، فكرة تقديم استقالة جماعية، موضحًا أن كرة القدم، مكسب وخسارة، وهذه طبيعة الساحرة المستديرة.

وقال رئيس الجبلاية، إن المجلس لن يستقيل، وجاهز للخضوع لأي تحقيق، من جانب الجهات الإدارية.

وأردف: “لم تكن هناك أي فوضى داخل مقر إقامة منتخب مصر”، لافتًا إلى أنه كان يصعب عليه الصعود للاعبين، على الرغم من أنه رئيس البعثة”.

وحرص أبوريدة، على توجيه الشكر إلى الأرجنتيني هيكتور كوبر، حيث قال “لا تنسوا إنجازات كوبر”.

وأضاف: “منتخب مصر، تحت قيادة كوبر، حصل على مركز الوصيف في كأس الأمم الأفريقية، بعد غياب 3 نسخ عن المشاركة، فضلا عن التأهل للمونديال بعد غياب دام 28 عامًا”.

زتوعد هاني أبوريدة، لاعبي منتخب مصر، خلال الفترة المقبلة، بسبب التصوير.

وأضاف أبوريدة، أنه في حالة ثبوت أي لاعب، بقيامه بتصوير فيديو، من داخل غرفته، سيتم معاقبته على الفور.

ونفى رئيس الاتحاد المصري، وجود أي تدخل من القيادة السياسية، في اختيار مقر إقامة الفراعنة.

وفى منظر سئ، تحدث أبوريدة، عن واقعة مجدي عبدالغني، عضو الجبلاية، الخاصة برغبته، في الحصول على ملابس المنتخب

وقال إنه عاقبه واستبعده من رئاسة بعثة المنتخب في روسيا، مضيفا: “مجدي عبدالغني، حاول الحصول على ملابس المنتخب، بنظام غير متبع، داخل أروقة الاتحاد”.

لينفعل عبد الغنى فى الرد قائلًا: “لست لصًا، لكي يتم استبعادي من رئاسة بعثة منتخب مصر”

وتابع: “لم أسرق ملابس المنتخب، وقرار هاني أبوريدة، باستبعادي من رئاسة بعثة الفراعنة، كان خاطئًا”.

ونوه مجدي عبدالغني: “لدي نية لعقد مؤتمر صحفي، للكشف عن كافة الملابسات التي حدثت”.

كما أعلن هاني أبوريدة، توقيع عقوبة على سعد سمير، لاعب المنتخب، بعد السلوك غير الأخلاقي الذي حدث منه، تجاه زميله محمود عبد المنعم “كهربا”.

وأضاف أبوريدة، أنه فضل عدم الإعلان عن العقوبة، حفاظًا على تركيز اللاعبين.