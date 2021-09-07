رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد النظر في تظلم الزمالك بشأن عقوبة شيكابالا

بشأن التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز
إسلام مصطفى 6:41 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 6:41 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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حدد المستشار عادل الشوربجى، رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعدًا غايته الأسبوع المقبل؛ لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أصدر قرارات إدارة المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة للدوري المصري، والتي شهدت إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك لـ 8 أشهر وغرامة 500 ألف جنيه، كما تم إيقاف حازم إمام لاعب الزمالك 4 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه بسبب السلوك غير الرياضي.

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جاء ذلك خلال تسلم المستشار الشوربجى تظلم نادي الزمالك خلال الفترة المنصوص عليها لائحيًا.

جاء إيقاف شيكابالا أثناء تتويج الزمالك بلقب بطولة الدوري، عقب نهاية لقاء البنك الأهلي، حيث نشبت مشادة بين قائد الزمالك وأحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة بسبب أمور تنظيمية، ليقرر اتحاد الكرة إيقاف نجم الزمالك 8 أشهر.

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بقلم إسلام مصطفى

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