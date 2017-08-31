اتحاد الكرة يجدد الثقة في كوبر بعد هزيمة أوغندا

علي المصري أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب هزيمة منتخب مصر بهدف نظيف أمام أوغندا، في تصفيات كأس العالم، أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال قائمًا وبقوة في التأهل، بشرط الفوز في لقاء الثلاثاء المقبل، أمام أوغندا ببرج العرب. وأضاف أ

علي المصري

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب هزيمة منتخب مصر بهدف نظيف أمام أوغندا، في تصفيات كأس العالم، أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، مشيرًا إلى أن الأمل لا يزال قائمًا وبقوة في التأهل، بشرط الفوز في لقاء الثلاثاء المقبل، أمام أوغندا ببرج العرب.





وأضاف أبو ريدة: ليس لدينا أي بدائل غير تقديم الدعم والمساندة والمساعدة للمنتخب الوطني، خاصة أن الوقت ليس في صالحنا، والمباراة الثانية ستقام بعد أيام قليلة، مؤكدًا أن الأمل لا يزال ممكنًا، والحلم لا يزال قائمًا، لكننا دخلنا في حسابات أخرى تجبرنا على انتظار نتائج الآخرين.

من جانبه أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، عقب الخسارة، أن المباراة كانت صعبة جدًّا، وحاولنا أن نسجل، وأضعنا عدة أهداف محققة، ولم نستطيع التأقلم بسرعة على أرضية الملعب التي كانت سيئة.

وأضاف: لكن المشوار لم ينته، ولا يزال أمامنا تسع نقاط كافية لتحقيق حلم التأهل، مؤكدًا أنه قام بتجربة أكثر من طريقة خلال المباراة، لكنها لم تنجح.

وتابع: أن كهربا لاعب موهوب ويستطيع اللعب بجوار صلاح وقمنا بتجربة أكثر من لاعب بدلًا منه، لكننا فشلنا في الوصول لمرمى أوغندا، مشيرًا إلى أنه من السهل أن تحلل بعد المباراة على الورق وليس في الملعب.

واختتم المدير الفني لمنتخب مصر تصريحاته، قائلًا: مباراة العودة قد تشهد تغيرين أو ثلاثة تغييرات، وذلك حسب اللقاء، بعد قراءة المباراة، ومشاهدتها للوقوف على كل شيء.