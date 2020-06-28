اتحاد الكرة: موعد استئناف الدوري مرتبط بجدول «الكاف» وسنعلنه الخميس

أعلن اتحاد الكرة أنه سيتم يوم الخميس المقبل الكشف عن موعد استئناف مسابقة الدوري بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول،

وحضر الاجتماع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي في حضور وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات ومحمد بركات مدير المنتخب الأول.

واستعرض الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار وصولا إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين.

وبالاستماع إلى الاحتياجات الفنية للمنتخبات الوطنية تكون لدى اللجنة الخماسية صورة متكاملة والتوافق حول الفترة الزمنية فنيا لتدريبات الفرق حتى موعد استئناف المسابقة.

وعليه قررت اللجنة الاعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن الجدول في وقت لاحق.

وحددت اللجنة الخماسية يوم الخميس المقبل للكشف عن موعد استئناف المسابقة بناء على ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يوم الثلاثاء المقبل من مواعيد خاصة ببطولاته.

كما استعرضت اللجنة الخماسية التصور الفني المقدم من الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول لاستعدادات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما تم استعراض الخطة الفنية المقدمة من الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي لاستعدادات الفريق للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية صيف العام المقبل .

إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99

ووافقت بالتنسيق مع الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد على إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة فيها حفاظا على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وخطته الموضوعة، وما تم التوافق عليه بين المديرين الفنيين للمنتخبين الأول والأولمبي على أن ارتباطات المنتخب الأول تعد جزءا من استعدادات المنتخب الأولمبي.