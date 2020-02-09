اتحاد الكرة : لا أزمات في لقاء السوبر.. والمباراة في موعدها

الأهلي يلعب مع الزمالك يوم 20 فبراير الحالي على ملعب "محمد بن زايد" في أبوظبي

نفى محمد فضل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمكلف بتنظيم مباراة السوبر المصري، وجود خلافات أو مشكل تهدد إقامة المباراة في موعدها المحدد.

وقال فضل – في تصريحات اليوم الأحد – إن الأمور التعاقدية بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي مستضيف السوبر، لا توجد بها أي مشاكل، وأن الحقوق جميعها واضحة وتم الاتفاق عليها خلال زيارة الوفد المصري للإمارات.

مشيرا إلى أن مجلس أبوظبي الرياضي وفر كل شيء لتخرج المباراة بأبهى صورة.

وأضاف عضو مجلس اتحاد الكرة، “هناك بعض الخلافات في وجهات النظر بين شركة “بريزنتيشن” راعي اتحاد الكرة ومالكة حقوق السوبر، وقناة أبوظبي، ولكنها لا يمكن أن تهدد بأي حال من الأحوال إقامة السوبر في موعده، كونه مباراة قمة بين القطبين في دولة شقيقة واتفاق يعكس العلاقة بين شعبي مصر والإمارات وعلاقة الدولتين الممتدة، وكونها استضافت من قبل ثلاث نسخ سابقة للسوبر المصري، واستضافت مصر في المقابل نسختين من سوبر الإمارات.

وأشار محمد فضل إلى أنه من المنتظر حل الخلاف خلال الساعات القليلة القادمة.

مؤكدا أن المباراة ستقام في موعدها المحدد من قبل، وموجهًا شكره لمجلس أبوظبي الرياضي الذي وفر كل شيء لإنجاح المباراة ولتخرج بالصورة المطلوبة.

يذكر أن الأهلي يلعب مع الزمالك يوم 20 فبراير الحالي على ملعب “محمد بن زايد” في أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.