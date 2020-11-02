اتحاد الكرة: قبول اعتذار كهربا من محمد فضل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عبر صفحته الرسمية فيسبوك أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد قبل اعتذار لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود عبد المنعم كهربا .

وأوضح في بيان عبر صفحة الرسمية للاتحاد فيسبوك: حضر مساء اليوم إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب محمود عبد المنعم ( كهربا ) لمقابلة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد حيث أبدى اللاعب اعتذاره عما بدر منه أثناء مراسم تسليم درع الدوري تجاه عضو اللجنة الخماسية، وشرح اللاعب الضغوط النفسية التي واجهها خلال الفترة الأخيرة والتي أدت إلى هذا التصرف الذي لا يعبر عن مدى تقديره للكابتن فضل كأخ أكبر له .

وتابع: من جهته تفهم الكابتن محمد فضل موقف اللاعب وتقديره لشجاعة اللاعب في الاعتراف بالخطأ مما ينم عن معدن اللاعب الطيب وحرصه على الحفاظ على مبادئ وقيم الرياضة في اعلاء الروح الرياضية واحترام الكبير.

وأكمل: وتمنى الكابتن محمد فضل للاعب التوفيق خلال المرحلة المقبلة وحثه على التركيز داخل المستطيل الأخضر لصالح ناديه الأهلي ومنتخب بلاده.

وأختتم الببيان قائلا: كما أثنى السيد عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي على الجو الأسري الذي ميز اللقاء ، فيما حرص الكابتن محمد بركات مدير المنتخب على حضور اللقاء والاطمئنان على انتهاء الأزمة والاطمئنان بدوره على اللاعب.

يذكر أنه تمت مشادة بين الطرفين أثناء تتويج الأهلي بدرع الدوري عقب فوزه على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة السبت الماضي.