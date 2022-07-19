اتحاد الكرة: رشحنا الزمالك والأهلي لدوري أبطال إفريقيا وفقًا لترتيب الدور الأول

أكد اتحاد الكرة أنه أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 10 يوليو الجاري لتحديد الأندية المصرية الأربعة المشاركة في بطولات إفريقيا للأندية في الموسم المقبل، مُبينًا أن المعيار كان ترتيب الفرق عقب نهاية الدور الأول.

وقال اتحاد الكرة، خلال خبر مرسل إلى الصحفيين: الخطاب تضمن ترشيح ناديي الزمالك والأهلى للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، وكذلك ترشيح بيراميدز وفيوتشر للكونفدرالية الإفريقية.

وأضاف: الكاف لم يطلب تحديد معيار اختيار هذه الاندية ولم يعترض على الاختيارات كما يتردد.

وتابع: تم ارسال الخطاب لـ كاف يوم 10 يوليو، من منطلق تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية بحيث تكون جميعها قد خاضت كل مباريات الدور الأول.

وأتم اتحاد الكرة حديثه: لو تم تحديد الأندية وفقًا لترتيب جدول الدوري يوم 10 يوليو، لكان ذلك ظلمًا للأهلي لوجود مباريات مؤجلة له عكس باقي الأندية المنافسة.