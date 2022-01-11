اتحاد الكرة: خضوع أكرم توفيق وأحمد فتوح لأشعة لتحديد مدى إصابتهما

أعلن اتحاد الكرة المصري، خضوع كل من أكرم توفيق وأحمد توفيق، مدافعا المنتخب الوطني لآشعة لتحديد مدى إصابتهما التي تعرضا لها خلال مواجهة نيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021. وتعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره النيجيري، بهدف نظيف، خلال…

أعلن اتحاد الكرة المصري، خضوع كل من أكرم توفيق وأحمد توفيق، مدافعا المنتخب الوطني لآشعة لتحديد مدى إصابتهما التي تعرضا لها خلال مواجهة نيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره النيجيري، بهدف نظيف، خلال أولى مواجهات الفراعنة في مشوارهم بمسابقة كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت المباراة خروج أكرم توفيق من المباراة مصابًا في الدقيقة 11 بعد سقوطه على الأرض في الدقيقة 7، فيما حل المدافع محمد عبد المنعم لاعب نادي فيوتشر بديلًا له.

وقال اتحاد الكرة، خلال بيانٍ رسمي، نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أكرم توفيق سيخضع لأشعة على ركبته إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام نيجيريا، وذلك في إحدى المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا، وعلى ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى اصابته.

كما يجري أيضًا أحمد فتوح آشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة.