رياضة

اتحاد الكرة: خضوع أكرم توفيق وأحمد فتوح لأشعة لتحديد مدى إصابتهما

أعلن اتحاد الكرة المصري، خضوع كل من أكرم توفيق وأحمد توفيق، مدافعا المنتخب الوطني لآشعة لتحديد مدى إصابتهما التي تعرضا لها خلال مواجهة نيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021. وتعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره النيجيري، بهدف نظيف، خلال…

إسلام مصطفى 11:58 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 11:58 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن اتحاد الكرة المصري، خضوع كل من أكرم توفيق وأحمد توفيق، مدافعا المنتخب الوطني لآشعة لتحديد مدى إصابتهما التي تعرضا لها خلال مواجهة نيجيريا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتعرض منتخب مصر لهزيمة أمام نظيره النيجيري، بهدف نظيف، خلال أولى مواجهات الفراعنة في مشوارهم بمسابقة كأس الأمم الإفريقية.

وشهدت المباراة خروج أكرم توفيق من المباراة مصابًا في الدقيقة 11 بعد سقوطه على الأرض في الدقيقة 7، فيما حل المدافع محمد عبد المنعم لاعب نادي فيوتشر بديلًا له.

اقرأ أيضا  محمد صلاح: لسنا المرشح الأقرب للفوز بلقب أفريقا.. ولم أصوت لنفسي بجائزة الأفضل

وقال اتحاد الكرة، خلال بيانٍ رسمي، نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أكرم توفيق سيخضع لأشعة على ركبته إثر الإصابة التي تعرض لها خلال الشوط الأول من مباراة اليوم أمام نيجيريا، وذلك في إحدى المستشفيات المعتمدة في البطولة بمدينة جاروا، وعلى ضوء نتيجتها سيتم تحديد مدى اصابته.

كما يجري أيضًا أحمد فتوح آشعة لتحديد مدى إصابته التي تسببت في تغييره بين شوطي المباراة.

اقرأ أيضا  رضا عبدالعال: «لو كيروش أخد بطولة أمم إفريقيا هقابله في المطار وأبوس إيديه»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

فوز نيجيريا على مصر بهدف نظيف في بطولة كأس الأمم الأفريقية

المال - خاص 7:56 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

رضا عبدالعال: «لو كيروش أخد بطولة أمم إفريقيا هقابله في المطار وأبوس إيديه»

إسلام مصطفى 11:00 م, الأثنين, 10 يناير 22

دون ظهور أعراض .. اتحاد الكرة يُعلن إصابة جمال علام بفيروس كورونا

إسلام مصطفى 7:25 م, الأثنين, 10 يناير 22

اتحاد الكرة يُعلن سلبية مسحة جميع لاعبي المنتخب قبل مواجهة نيجيريا

إسلام مصطفى 4:29 م, الأثنين, 10 يناير 22

الزمالك يصرف مستحقات الفرق الرياضية المتأخرة ويجهز رواتب لاعبي الكرة

إسلام مصطفى 3:14 م, الأثنين, 10 يناير 22

محمد صلاح: لسنا المرشح الأقرب للفوز بلقب أفريقا.. ولم أصوت لنفسي بجائزة الأفضل

إسلام مصطفى 3:07 م, الأثنين, 10 يناير 22