اتحاد الكرة: تأجيل حسم مصير كأس مصر الموسم الماضى للأسبوع المقبل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام تأجيل حسم مصير بطولة كأس مصر من استمرارها أو الإلغاء إلى الأسبوع المقبل. وجاء قرار اتحاد الكرة المصري خلال اجتماع اليوم الذي عُقد في مقر الاتحاد بالجبلاوية من أجل حسم العديد من…

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام تأجيل حسم مصير بطولة كأس مصر من استمرارها أو الإلغاء إلى الأسبوع المقبل.

وجاء قرار اتحاد الكرة المصري خلال اجتماع اليوم الذي عُقد في مقر الاتحاد بالجبلاوية من أجل حسم العديد من الملفات المهمة مثل لجنة الحكام وكأس مصر الموسم الماضي.

كما قرر اتحاد الكرة سفر جمال علام مع بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى دكار، لمواجهة السنغال في لقاء الإياب بالتصفيات الأفريقية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 فى قطر.

وفي سياق متصل، كلف اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بعمل تصور جديد خاص بالحكام يُقدم إلى مجلس إدارة الجبلاية، إلى جانب توجيه الشكر لكل من عزب حجاج ووجيه أحمد على ما قدموه خلال الفترة الأخيرة.