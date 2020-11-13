اتحاد الكرة : إيجابية مسحة كورونا الثانية لمحمد صلاح

أظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بذلك، واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة

تم إجراء مسحة ثانية لمحمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، وأظهرت النتيجة إيجابية الحالة بإصابة النجم الكبير بفيروس كورونا، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات الخاصة بذلك، واتباع البروتوكول الطبي العالمي اللازم للحالة بمعرفة الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني.

وكانت المسحة الأولى ظهرت نتيجتها إيجابية، إلا أن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إجراء مسحة ثانية للتأكد من الإصابة، حيث تلقى حالة إصابة النجم الكبير اهتماما كبيرا من الاتحاد على جميع المستويات.

ويتمتع نجم مصر بروح معنوية عالية، إضافة إلى أن أيا من عوارض الإصابة المعتادة لم تظهر عليه، فيما تم تجهيز غرفة خاصة بالعزل وغرفة أخرى لمتابعته طبيا، في الوقت الذي يتواصل فيه طبيب المنتخب الدكتور محمد أبو العلا مع الدكتور كيم موكسن رئيس الجهاز الطبي لنادي ليفربول للمتابعة والتنسيق أولا بأول.