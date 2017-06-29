اتحاد الفلاحين: 1000 جنيه ارتفاعًا مرتقبًا بأسعار الأسمدة

– موجة غضب بين المزارعين ضد قرارات الحكومة بزيادة أسعار المحروقات

أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، أن أسعار الأسمدة المدعمة سترتفع بقيمة 1000 جنيه، لتصل إلى 4 آلاف جنيه بدلاً من 3 آلاف حاليًا، وفقاً لبند في العقود المبرمة بين شركات الإنتاج ووزارة الزراعة يتيح لها تعديل الأسعار وفقاً للمتغيرات في السوق، كما حدث مؤخرًا بعد تحرير سعر الصرف العملة المحلية حيث ارتفع سعر الطن المدعم من 2000 إلى 3 آلاف جنيه.

وأكد فرج أن سعر الأسمدة الحرة ستصل إلى 6 آلاف جنيه (300 جنيه للشيكارة الواحدة ) بدلًا من 5 آلاف جنيه مؤخرًا.

وتراجع سعر الأسمدة في الأقصر من 280 جنيهًا لشيكارة اليوريا إلى 220 جنيهًا حاليا، والنترات 200 جنيه، ومن المنتظر أن تصل لـ 300 جنيه في غضون أيام مع تطبيق الزيادة الجديدة في سعر المحروقات.

وارتفع سعر جركن السولار سعة 20 لترًا لـ 75جنيهًا، بدلًا من 45، بنسبة زيادة تقترب من 30%، اليوم الخميس.

من جانبه، أكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين، أن قرارات الحكومة بتحريك أسعار الوقود سيشعل أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي سواءا نقل أو تكلفة أو أجور خاصة إن الفترة الحالية تشهد ٱنتهاء موسم حصاد المحاصيل وسيتحمل المزارع التكاليف الحديدة وتعتبر خسائر فادحة له ولعائلته.

ونددت نقابات الفلاحين بقرارات الحكومة بزيادة أسعار المحروقات حيث أعلنت النقابة العامة للفلاحين أن هذه القرارات ستزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي، كما اعترض عدد من كبار المزارعين علي ذلك القرار وصفوه بـ “الكارثي”.

وحركت الحكومة اليوم أسعار المحروقات حيث زاد سعر لتر السولار وبنزين80 لـ 265 جنيهاً بدلاً من 235، وإسطوانة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيهًا.