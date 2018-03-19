اتحاد الفلاحين يطالب الزراعة والتموين باجتماع طارئ

- الاستحواذ على 79% من صادرات الحبوب الروسيةخالد بدرالدين ومحمد مجدي والصاوي أحمد:طالب اتحاد الفلاحين بعقد اجتماع طارئ مع وزيري الزراعة والتموين، لوضع حل لأزمة عدم إعلان الحكومة أسعار توريد القمح المحلي حتي الآن. ووفقاً لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الد

– الاستحواذ على 79% من صادرات الحبوب الروسية



خالد بدرالدين ومحمد مجدي والصاوي أحمد:





طالب اتحاد الفلاحين بعقد اجتماع طارئ مع وزيري الزراعة والتموين، لوضع حل لأزمة عدم إعلان الحكومة أسعار توريد القمح المحلي حتي الآن.

ووفقاً لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان مقررا الإعلان عن أسعار شراء الحكومة للقمح المحلى 15 مارس الجاري، ليبدأ التوريد منتصف أبريل من كل عام وينتهى منتصف يوليو.

قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين لـ”المال”، إنه تم رفع مذكرة عاجلة إلي الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، لطلب عقد اجتماع بحضور علي المصيلحي وزير التموين، لسرعة الإعلان عن سعر شراء القمح خلال الموسم الجاري.

وطالب فرج بألا يقل سعر إردب القمح في الموسم الجديد عن 700 جنيه، مقابل 575 جنيها الموسم الماضي، نتيجة زيادة تكاليف مستلزمات الزراعة من أسمدة ومبيدات وعمالة وغيرها، والتى قفزت بتكلفة زراعة فدان القمح بين 11 و12 ألف جنيه.

ويستهلك المصريون ما يقارب 10 ملايين طن من القمح سنويا، منها 4.5 مليون تتم زراعتهم محليا، واستيراد الباقى، وأغلبه من رومانيا وروسيا.

وبدوره أكد النوبي أبواللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، أنه يتم حاليًا إجراء اتصالات مكثفة مع وزير التموين والتجارة الداخلية، لسرعة عقد اجتماع مع وفد النقابة لبحث تسعير القمح، مطالباً بأن يكون سعر الشراء 800 جنيه.

في هذا السياق، قال مصدر حكومي بالهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، إن الاجتماع المنتظر عقده بين وزير التموين والفلاحين، بشأن موسم توريد القمح المحلي للحكومة، سيناقش أسعار توريدات الأعوام الماضية، والتكلفة التى طرأت على زراعة المحصول.

كانت الحكومة قد خصصت من خلال وزارة المالية، 15 مليار جنيه، لحساب هيئة السلع التموينية، لشراء القمح المحلى، من المزارعين خلال الموسم الماضى، الذى شهد تسلم ما يقرب من 3.5 مليون طن.

وأضاف أنه ستتم مناقشة متوسط الأسعار العالمية للقمح، بالإضافة إلي السعر المقترح من قبل هيئة السلع التموينية، بوصفها جهة الشراء، فى الوقت الذى ستحدد فيه وزارة الزراعة سعرا استرشاديا لتكلفة الإردب الواحد من القمح خلال الموسم الجاري.

يشار إلى أن سعر القمح عالمياً يقترب من 155 دولارًا للطن، و200 دولار «وصال»، أي شامل تكلفة النقل بواقع 2700 جنيه للطن، و3500 جنيه «وصال»، فى حين يبلغ سعر بيع الطن المحلى 3600 جنيه، والطن يساوى 6.6 إردب.

وتوقع المصدر، أن تحدد وزارة الزراعة التكلفة المقدرة عند 650 جنيهاً للإردب الواحد، بينما سيتراوح سعر السلع التموينية، بين 600 و625 جنيهاً.

في سياق، متصل، يتوقع معهد سفوإيكون الروسى لدراسات السوق الزراعية IKAR ارتفاع صادرات روسيا من القمح إلى أكثر من 36.6 مليون طن خلال الموسم الحالى الذى ينتهى يونيو المقبل، لتصبح أكبر مصدرة فى العالم منذ أن صدرت الولايات المتحدة الأمريكية 36.8 مليون فى موسم 1992- 1993 وإن كانت الصادرات الأمريكية بلغت ذروتها منذ بداية الثمانينيات عندما تجاوزت 48.2 مليون طن.

وقال أندرى سيزوف، العضو المنتدب بشركة سفوإيكون، إن مصر أكبر مستوردة للقمح، وتستحوذ وحدها على 79% من صادرات روسيا من الحبوب، بينما لم تستورد من فرنسا سوى شحنة قمح واحدة بحجم 60 ألف طن من القمح هذا الموسم، وفقا لتصريحاته فى وكالة بلومبرج الأمريكية.