اتحاد الفلاحين يحذر من ارتفاع جديد لأسعار الخضراوات والفواكه

إثر زيادة أسعار الأسمدة المدعمة الصاوي أحمداعترض محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين على الزيادة الجديدة في أسعار الأسمدة ووصفها بـ"غير المبررة"، محذرا من ارتفاع متوقع في أسعار الخضراوات والفواكه. .وأوضح فرج في تصريحات خاصة لـ"المال " أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الخضروا

إثر زيادة أسعار الأسمدة المدعمة



الصاوي أحمد

اعترض محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين على الزيادة الجديدة في أسعار الأسمدة ووصفها بـ”غير المبررة”، محذرا من ارتفاع متوقع في أسعار الخضراوات والفواكه. .

وأوضح فرج في تصريحات خاصة لـ”المال ” أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات جديدة في أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق نتيجة لزيادة أسعار الأسمدة في الجمعيات الزراعية.

وقال فرج :”هذه الحكومة لا تفعل شيئا سوي زيادة الأسعار علي الفلاحين”.

وأشار إلى أن الفلاحين هي الفئة المهمشة الوحيدة التي لا تجد من يدافع عنها.

وطالب فرج بإقالة رؤساء الجمعيات الزراعية العامة الأئتمان والأستصلاح والأصلاح لأنهم ممثلين عن الفلاحين داخل إجتماعات اللجنة التنسيقية.

واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماعها -اليوم – قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيها وستين قرشًا لليوريا إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن على أن يتم تفعيل القرار بداية من غد الإثنين بجميع الجمعيات الزراعية.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات خاصة لـ”المال ” إن لجنة الأسمدة ليست صاحبة القرار الذى تم اتخاذه من قبل اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضى باعتبارها الجهات المسئولة، لافتا إلى أن اللجنة التنسيقية اعتمدت القرار بحضور قيادات وزارة الزراعة والشركات المنتجة وممثلى وزارات البترول والصناعة والاستثمار، والجمعيات الزراعية والتعاونية.