اتحاد الفلاحين يحدد 3 مطالب لمزارعي القصب

أهمها رفع السعر لـ800 جنيهالصاوي أحمدطالب اتحاد الفلاحين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزاعة بإعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر، الموسم المقبل، خاصة في ظل عناء الفلاح من ارتفاع أسعار السماد والكهرباء والغاز والنقل.وأكدت المذكرة، التي اطلعت عليها "المال"، أن تكاليف الزراعة أصبحت

أهمها رفع السعر لـ800 جنيه

الصاوي أحمد

طالب اتحاد الفلاحين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزاعة بإعادة النظر في أسعار توريد قصب السكر، الموسم المقبل، خاصة في ظل عناء الفلاح من ارتفاع أسعار السماد والكهرباء والغاز والنقل.





وأكدت المذكرة، التي اطلعت عليها “المال”، أن تكاليف الزراعة أصبحت مشكلة تؤرق مزارعي القصب في الصعيد، وشهد العام الماضي إضراب المزارعين عن التوريد قبل رفع طن القصب لـ620 جنيهًا لكن هذا السعر أصبح غير مُجزٍ حاليًّا بسبب الزيادة في سعر الأسمدة والكهرباء والسولار والنقل.

وأوضحت المذكرة أن محصول قصب السكر محصول استراتيجي لا نستطيع الاستغناء عنه، وحددت 3 مطالب للحكومة، هي رفع طن قصب السكر إلى 800 جنيه على الأقل، وكذلك الاهتمام بملف السماد ونقصه في الجمعيات الزراعية، وتحديد سعر محدد له وتوصيله لمستحقيه فقط والرقابة على الموازين، حيث توجد مشكلة في محافظات الصعيد إذ لا يحصل الفلاح على الوزن الفعلي لمحصوله.