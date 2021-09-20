اقتصاد وأسواق

اتحاد الفلاحين يحدد 3 أسباب وراء صعود القطن

الشرقية تتميز بجودة القطن وتحقق أعلى إنتاجية
الصاوي أحمد 7:36 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21 7:36 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار محصول القطن الموسم الحالى ارتفاعا ملحوظا خلال مزادات القطن التى تم تعميمها لتكون على مستوى المحافظات، مقارنة مع أسعار العام الماضي.

 وأرجع محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين لـ»المال « زيادة الأسعار إلى وجود 3 أسباب هى ارتفاع الطلب العالمي، وجودة التيلة المصرية، والتى يتم خلطها بالقطن المحلى فى بعض الدول ويتم تدوين عليها عبارة القطن المصرى على المنتج، وأخيرا تراجع المساحات.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 19-9-2021

وأكد الدكتور هشام مسعد وكيل معهد بحوث القطن لـ«المال» أن أسعار قنطارالقطن فى آخر مزاد بالشرقية  -الخميس- سجلت 4630 جنيها وهو أمر مبشر وتستهدف وزارة الزراعة الوصول بمساحة القطن بمصر إلى نصف مليون فدان فى 2025 .

يذكر أنه تم تنظيم، الخميس الماضي، أول مزاد علنى للبيع فى الموسم الجديد بمحافظات الوجه البحري، بمركز التجميع الكائن بمنشأة أبوعمر بمحافظة الشرقية، وبلغ سعر القنطار 4630 جنيها، وسط مزايدة من 22 شركة .

اقرأ أيضا  نيفين جامع: بورسعيد تمتلك مقومات المراكز اللوجستية (صور)

كان على لاشين، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية قال – فى تصريحات سابقة – إن المحافظة شهدت الخميس الماضى أعلى سعر لبيع قنطار القطن فى تاريخ مصر حيث تمت الترسية على الفائزين بسعر 4630 جنيها.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن محافظة الشرقية تتميز بجودة القطن وتحقق أعلى إنتاجية وتبلغ متوسطات الإنتاج 8 قناطير فى عموم المحافظة، وتتراوح بين 6 إلى 10قناطير. الصاوى أحمد 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

الرئيس التنفيذى لمجموعة آلاميدا : لن نقوم بمفاوضات جديدة للاندماج مع «كليوباترا»

المرسي عزت 9:38 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

أسعار السمك اليوم 20-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

بورصة الدواجن اليوم 20-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:04 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

أسعار البيض اليوم 20-9-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 7:49 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

هل تواصل أسعار القطن ارتفاعاتها خلال الموسم الحالي ؟

دعاء حسني 7:27 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب لساعة قيمتها تتجاوز مليون درهم

السيد فؤاد 1:32 ص, الأثنين, 20 سبتمبر 21