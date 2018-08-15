اتحاد الفلاحين يحدد تكلفة زراعة فدان الذرة الصفراء

الصاوي أحمد حدد اتحاد الفلاحين تكلفة زراعة فدان من الذرة الصفراءبعد قرار الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن بشراء المحصول وتوريده لصالح مزارع الدواجن بسعر 3800جنيه للطن . وأكد محمد فرج رئيس الفلاحين أن الفدان ينتج 3.5 طن…

الصاوي أحمد

حدد اتحاد الفلاحين تكلفة زراعة فدان من الذرة الصفراءبعد قرار الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن بشراء المحصول وتوريده لصالح مزارع الدواجن بسعر 3800جنيه للطن .

وأكد محمد فرج رئيس الفلاحين أن الفدان ينتج 3.5 طن ذرة ووفقا للأسعار الحالية فأن الفدان سيحقق 13.300 جنيه نتيجة إحتساب قيمة الطن مضروبا في السعر،بينما يتكلف الفدان 13 ألف جنيه مصروفات شاملة بداية من التقاوي حتي الحصاد والجمع .

وفند محمد فرج رئيس الأتحاد تكاليف الزراعة كالتالي :، 2 شيكارة تقاوي بسعر 800جنيه (400 للواحدة ) ،10 شكائر سوبر بـ800جنيه (80 جنيه للواحدة ) و2 شكارة يوريا من السوق الحر بـ400جنيه (200جنيه للشيكارة ) .

وأوضح “فرج ” أن التكاليف الأخري تشمل الحرث ومصروفات تسوية التربة بـ500جنيه ،الري ويشمل رية “المحاياة ” بـ200جنيه و6 ريات أخري بـ1200جنيه (200جنيه للرية الواحدة ) وأدوية وأمصال بـ200جنيه و800جنيه أسمدة مدعمة 5 شكائر و4 عمال “تقطيع ” حصاد بقيمة 600جنيه والأيجار 6000 جنيه يشمل فترة 6 شهور ،وأجرة العمالة المشرفة علي الري 900جنيه (6 ريات )،و600جنيه عمالة لفصل الذرة وتهيئتها .

ودخلت الزراعة التعاقدية للذرة الصفراء حيز التنفيذ التجريبي الموسم الجاري، طبقا لبيان لوزارة الزراعة ، بكميات مبدأية 250ألف طن علي علي أن يتم التوريد بداية سبتمبر المقبل

ومن المتوقع أن ترتفع الكميات في الموسم المقبل بشكل أكبر بكثير ليغطي غالبية المناطق المصرية بما يحمي الفلاح من تلاعب التجار في السعر .

وأكد الدكتور نبيل درويش رئيس أتحاد منتجي الدواجن لـ”المال “أن العقد المبرم لتسويق الذرة يشمل 3 أطراف ويكون بموجبها الجمعية التعاونية لمنتجي الذرة هو الطرف الأول (البائع ) وكيلا عن المزراعين و”الأتحاد ” هو الطرف الثاني “المشتري ” مندوبا عن الشركات ووزارة الزراعة طرفا ثالثا “ضامن “.

ولفت “درويش ” أن الأتحاد سيقوم بسداد 950 مليون جنيه قيمة “البرتوكول” ، حيث تم الأتفاق علي كميات تجريبية بقيمة 250ألف طن وسعر 3800 جنيه للطن الواحد ويقوم الفاح بالحصول علي مستحقاته من البنك الزراعي بناءا علي التفاهمات القائمة بين الشركات والبنك .

وبقارنة بسيطة بين الذرة المستوردة والمحلية حاليا ،حيث يبلغ متوسط الأسعار العالمية للطن طبقا لرئيس الأتحاد 250 دولار بما يوازي 4480 جنيه للمستورد بما قيمته 679 جنيه للأردب،بينما الطن المتعاقد عليه يبلغ 3800 جنيه بقيمة 475 جنيه تقريبا (الطن 6.6 أردب ) .

وأشار إلي أن الأتحاد ابلغ وزارة الزراعة نيته علي شراء كامل الأنتاج في مصر من محصول الذرة الصفراء والبيضاء والرفيعة ،نظرا لأنه يستورد 5 مليون طن سنويا من الخارج ،من إجمالي 8 مليون طن إجمالي الأستيراد السنوي .