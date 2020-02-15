اتحاد الفلاحين : مساحة الأرز الفعلية قد تصل إلى 2 مليون فدان

قدر محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين وعضو الاتحاد التعاوني الزراعي، مساحات الأرز الفعلية التي ستزرع في مصر بما فيها غير المققن بـ 2 مليون فدان في 2020 نظرا لتراجع القيمة التسويقية لغالبية المحاصيل الصيفية الأخرى.

وطالب فرج في تصريحات خاصة لـ “المال” وزارة الري بإيجاد بديل يحقق مقابلا مساويا للأرز وعدم ترك المزارعين اللذين يرغبون في زراعة الأرز ولا يجيدون غيره وأرضهم لا تناسب محصولا آخر.

كانت وزارة الري قد قلصت مساحة الأرز إلى 724200 فدان مقارنة مع 1.1 مليون فدان في الموسم الماضي “زراعة مقننة”، وتصل المساحة الفعلية بما فيها “الأرز خارج الزمام المقنن ” ما بين 1.5 مليون فدان طبقا لتقديرات مسئولين في مركز البحوث الزراعية و2 مليون فدان طبقا لوزارة الزراعة حيث يقوم المزارع بسداد قيم المخالفة للدولة .

مساحة الأرز في المحافظات

وأكد مصدر مسئول في وزارة الزراعة لـ”المال ” أن وزارة الري أرسلت منشورا يحوي مساحات الأرز الموسم الجديد 2020 وكانت المساحات كالتالي: في الإسكندرية سجلت 2000 فدان والبحيرة 106650 فدانا والغربية 40600 وكفر الشيخ 189800 والدقهلية 182550 ودمياط 42 ألف والشرقية 127850 والإسماعيلية 2750 وبورسعيد 30000 والإجمالي 724200 فدان .

يذكر أن نسبة زراعة الأرز التى حددتها وزارة الموارد المائية والرى لعام 2020 الجارى تمثل نحو 55% فقط من المزروع العام الماضى 2019 ، حيث أعلنت الوزارة عن زراعة ما يقرب من مليون و100 فدان مقسمة على 724.200 فدان يتم زراعتها رسميا ويضاف إليها 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف، وكذلك 150 فدان تزرع من المياه ذات الملوحة المرتفعة.

وأكد محمد أبو إسلام مزارع من الشرقية أن زراعة الأرز منعت في الزمام لديهم في القرية وبالمقابل لا يجد محصولا آخر يزرعه نظرا لانخفاض قيمة تسويقها.

توقعات بارتفاع الأسعار للأرز مجددا

وأوضح ان تقليص مساحة الأرز قد ترفع الأسعار مجددا إلى 10 جنيهات للكيلو وتضطر الحكومه للاستيراد مرة أخرى لتهدئة الأسواق .

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات صحفية له اليوم إن الأرز المتاح فى مصر يكفى حاجة الاستهلاك المحلى حتى نهاية عام 2021 المقبل، موضحا أن حجم المزروع بالإضافة إلى المخزون الحالى من الأرز يكفى حاجة الأسواق، ولن نحتاج إلى الاستيراد من الخارج.

وبلغ حجم الإنتاج من الأرز بنهاية العام الماضى 8 ملايين طن أرز شعير، نتج منه 5 ملايين طن أرز أبيض، بالإضافة إلى وجود مخزون يبلغ 500 ألف طن أرز محلى ومستورد بالأسواق، مما يسبب انخفاض الأسعار، وتحتاج مصر إلى 2.5 مليون طن فقط أرز سنويا .