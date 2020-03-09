اتحاد الفروسية يكرم البطلة الكفيفة إسراء النجار

كرم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس اتحاد الفروسية المصرى ، البطلة الكفيفة إسراء النجار، ووجه بتقديم رعايته و رعاية الاتحاد المصرى للفروسية للفارسة المبدعة التى تحدت نفسها وألهمت الكثير من محبى الخيول والفروسية على جميع الأصعدة، و المستويات.

وقرر إعفاء الفارسة من جميع الرسوم المقررة فى البطولات الرسمية المقامة تحت إشراف الاتحاد، مع إعطاء مدربها كافة الصلاحيات فى التدريب داخل المسابقات الرسمية و حضوره الدورات الرسمية للحصول على الاعتماد الدائم للاتحاد.

وقرر رئيس اتحاد الفروسية استضافة الفارسة إسراء والمدرب حاتم طه فى معسكر خاص لمدة أسبوعين لعمل كورس تدريب مكثف وتحت إشراف من رئيس الاتحاد المصرى للفروسية.