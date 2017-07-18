اتحاد الغرف يناشد القطاع الخاص منح العاملين علاوة 10%

كتبت: دعاء حسنى تلقى الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية الدعوة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح شركائه من العاملين بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بدءا من يوليو، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغر

كتبت: دعاء حسنى

تلقى الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية الدعوة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح شركائه من العاملين بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بدءا من يوليو، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بصفته الممثل القانونى لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، أكثر من 4،3 مليون منتسب من أبناء مصر الأوفياء، الذين يشكلون 86% من النتاج المحلى الإجمالى و80,4% من التوظيف، و100% من الصادرات.

وأكد الوكيل فى البيان الصادر عن الاتحاد أنه رغم تمثيل اتحاد الغرف التجارية المصرية لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، إلا أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية فى حق منتسبية دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سنداً لتوقيع عقد عمل جماعى نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له فى ذلك.

وأوضح أنه في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص وبهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص خاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية، وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، فإن الاتحاد من جانبه يناشد شركات القطاع الخاص المصرى الأوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في 30/6/2017 مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التى تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والإقتصادية.

مع استثناء المنشآت والشركات التى يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التى تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.

وأكد الوكيل أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقاً للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصاً منهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودعماً للاستقرار الاجتماعي، وتحفيزاً للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيداً على أهيمة تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودي الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.