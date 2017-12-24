اتحاد الغرف يقدم مقترحاته للصناعة حول اللائحة الجديدة للاستيراد والتصدير

❏ مطالب بزيادة فترة تجديد سجل المصدرين إلى 5.. وخلاف حول تشديد العقوبات ❏ النجاري: الخطأ الواحد فى تصدير الحاصلات الزراعية يوقف صادرات القطاع بالكاملدعاء حسنىيقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، بشعبتيه، العامة للمستوردين والمصدرين، اليوم، مقترحاته حول تعديلات لائحة قانون الاستيراد والتصدير،

❏ مطالب بزيادة فترة تجديد سجل المصدرين إلى 5.. وخلاف حول تشديد العقوبات

❏ النجاري: الخطأ الواحد فى تصدير الحاصلات الزراعية يوقف صادرات القطاع بالكامل

دعاء حسنى

يقدم الاتحاد العام للغرف التجارية، بشعبتيه، العامة للمستوردين والمصدرين، اليوم، مقترحاته حول تعديلات لائحة قانون الاستيراد والتصدير، التى أعدتها وزارة التجارة والصناعة، مؤخرا، وشملت تعديل أكثر من 180 مادة، وذلك خلال اجتماع موسع يحضره سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية.

من جانبه قال مصطفى النجارى، عضو الشعبة العامة للمصدرين فى تصريحات لـ«المال»، إن الاتحاد يعد أخر منظمة من منظمات مجتمع الأعمال تتقدم بمقترحاتها.

وأكد أن ما تم الاتفاق عليه يشمل ضرورة أن تصل فترة تجديد تراخيص سجل المصدرين لـ5 سنوات بدلاُ من 3، وألا تضيف التعديلات أعباء جديدة على المصدرين، وأن تتماشى مع مستهدفات تنمية الصادرات، فضلا عن المحافظة على سمعة الصادرات المصرية.

وأشار إلى أن هناك خلافا حول رقم القيد فى سجل المصدرين، فالبعض رحب برفع رأس المال تماشياُ مع التراجع فى سعر العملة المحلية، والبعض الأخر يرى أنه يمثل عبء جديدا على القطاع.

كانت اللائحة الجديدة التى أعدتها الوزارة، قد اشترطت أن يكون الأفراد مقيدون فى سجل المصدرين، ويحملون بطاقة ضريبية، ورفعت التعديلات رأس المال المثبت فى السجل التجارى اللازم للقيد، من 10 إلى 20 ألف للأفراد، ومن 25 إلى 50 ألف جنيه للشركات.

وأضاف النجارى أن هناك نقاطا خلافية بين المصدرين فى المجالس التصديرية المختلفة، حول العقوبات التى أدخلتها الوزارة على لائحة التصدير، ففى حين يرى البعض وجوب تشديدها فى بعض القطاعات، مثل الحاصلات الزراعية، خاصة أن المخالفة الواحدة فى هذا القطاع قد تسبب فى توقف صادراته بالكامل، يرى مصدرون بقطاعات أخرى وجوب تخفيفها لتنمية قطاعاتهم.

يشار إلى أنه بالنسبة للعقوبات الخاصة بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين، فقد نصت التعديلات الجديدة على توقيع جزاء الإنذار على المخالفين فى عدة أحوال، منها تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد، أو مخالفة لشروط الدولة المصدر إليها، أو تصدير إحدى الرسائل الى تم رفضها لشروط صحية، أو لمخالفتها شروط الحجر الزراعى أو البيطرى، أو قام المصدر بمخالفة القواعد والإجراءات المنظمة للتصدير والرقابة على السلع المصدرة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، ما لم يتقدم بطلب تصويب الخطأ غير العمدى من تلقاء نفسه، أو وضع بيانات غير صحيحة على شهادة المنشأ، علاوة على عدم إتمام التصدير لسلعة تم التعاقد عليها، والحصول على قيمة الرسالة أو جزء منه.

ونصت المادة 63 على: «يلغى قيد المصدر من سجل المصدرين فى عدة أحوال، منها العودة لارتكاب المخالفات المحددة فى المادة السابقة،و تقديم بيانات غير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على حوافز للتصدير، والتلاعب فى شهادة المنشأ المصاحبة للصادرات، وتصدير سلع محظور تصديرها أو مفروض عليها رسم صادر، والتلاعب فى شهادة المنشأ، وتصدير سلع محظور تصديرها أو مفروض عليها رسم صادر.

وتمت إضافة مادة جديدة برقم 66 تنص على: »يصدر بالجزاءات المنصوص عليها بالمواد أرقام (64، 65) من هذه اللائحة قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، أو من يفوضه، وذلك بناء على توصية اللجنة التى تشكل بقرار منه تضم فى عضويتها الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، تختص بتحديد مدى مسئوليه المصدر فى المخالفات المنسوبة إليه».

فيما قال محمد عبد المقصود، عضو الشعبة العامة للمصدرين، إن المقترحات ستعرض فى اجتماع اليوم، سواء بشكل شفهى عبر النقاش، أو من خلال مذكرة رسمية.