اتحاد الغرف يضع دليلا للتيسير على المستثمرين

للاستفادة من تمويلات دولية بقيمة23 مليار دولار محمود جمال ومحمد فتحيكشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انتهاء الاتحاد من صياغة دليل متكامل حول آليات وشروط حصول المستثمرين على تمويلات بقيمة 23 مليار دولار مقدمة من عدد من هيئات المعونة والمؤسسات التمويلية الدولية.وأشار

للاستفادة من تمويلات دولية بقيمة23 مليار دولار





محمود جمال ومحمد فتحي

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن انتهاء الاتحاد من صياغة دليل متكامل حول آليات وشروط حصول المستثمرين على تمويلات بقيمة 23 مليار دولار مقدمة من عدد من هيئات المعونة والمؤسسات التمويلية الدولية.

وأشار خلال كلمته في مؤتمر الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بحضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي، إلى أن الاتحاد نجح خلال الفترة الماضية في العمل على نشر مظلة الشمول المالي والدفع الإلكتروني وذلك بالتعاون مع شركة فيزا العالمية، حيث تم إجراء عملية تطوير وربط نحو 50 ألف بدال تمويني ومخبز على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الاتحاد يتبنى مبادرة لعمل شراكة حقيقة بين وزارة الاتصالات والقطاع الخاص ممثلا في الغرف التجارية، مشددا على ضرورة مواصلة خطط الترويج ودعم الشركات الكبرى لنظيرتها الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الوكيل أن المقر الجديد للاتحاد سيكون ذكيا بدعم من وزارة الإتصالات، خاصة بعد أن أصبح مبنى صديقا للبيئة ليكون المنصة التي تنطلق منها كل المبادرات التنموية.

