«اتحاد الغرف» يجتمع بممثلى 9 شركات هندية لتنشيط الصادرات المصرية

يجتمع الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم مع ممثلى 9 شركات هندية لبحث فرص تنشيط الصادرات المصرية من مختلف القطاعات -وبينها الصناعات المغذية للسيارات-؛ وفقًا لتصريحات الدكتور صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات به.

أوضح الكمونى أنه تمت دعوة ممثلى مختلف القطاعات للمشاركة فى الاجتماع؛ الذى يعقد لبحث فرص التعاون مع الشركات الهندية وتعزيز الصادرات المصرية؛ لافتًا إلى دعوة قطاع الصناعات المغذية فى مصر للمشاركة وإطلاع الجانب الهندى على المنتجات المحلية وتقديم عروض أسعار؛ بغرض التوصل لتعاقدات ثنائية.

ولفت إلى أن شركات الصناعات المغذية المصرية تنتج مكونات للسيارات مثل الصاج والزجاج والتكييف والضفائر، وغيرها من المنتجات التى قد تشكل أساسًا للتعاون مع المستوردين الهنود لصالح القطاع؛ بهدف دعم التصدير وتعزيز موارد النقد الأجنبى، بما يسهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى والتخفيف من عجز الميزان التجارى بين البلدين.

وبلغت صادرات مصر للهند نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2021، مقارنة مع نحو 1.8 مليار خلال 2020، فيما بلغت قيمة واردات مصر من الهند نحو 3.3 مليار دولار العام الماضى، مقابل 2.1 مليار فى 2020؛ ليميل الميزان التجارى لصالح الهند بقيمة تقارب 300 مليون دولار خلال العامين الماضيين.

ويأتى اجتماع «الغرف التجارية» مع الشركات الهندية فى ضوء زيارة وفد هندى لمصر لعقد مجموعة من الفعاليات؛ تشمل انعقاد اللجنة التجارية المشتركة (المصرية الهندية)؛ اليوم؛ بمقر جهاز التمثيل التجارى، إلى جانب مجلس الأعمال المصرى الهندى الذى ينعقد غدًا الثلاثاء؛ بفندق ماريوت؛ لمناقشة الاستثمارات المشتركة بين البلدين؛ وفق ما قاله مصدر بالسفارة الهندية فى تصريحات لـ«المال».

وتعقد اللجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية على مستوى وكلاء الوزارة بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية؛ وفقًا لـ«دليل المصدر المصرى للسوق الهندية» الصادر عن مكتب التمثيل التجارى المصرى فى نيودلهى.