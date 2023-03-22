اتحاد الغرف: مسموح بشراء أي كمية من المعارض وده توجيه من الرئيس (فيديو)

نفي الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية ما يثار عن تحديد كميات السلع المشتراة في المعارض.

جاء ذلك خلال لقاء عبر سكايب في برنامج من مصر على فضائية سي بي سي.

وقال: ” إحنا مش إنجلترا أو إيطاليا.. اللي عاوز يأخد كرتونة يأخدها واللي عاوز يأخد الكمية اللي هو عاوزها.. وده توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وأضاف: “أنا لازم أطمئن المواطن اللي عاوز يصرف فلوسه ويشتري إحنا طول الوقت ومن شهر يناير وحتى الآن هناك تنوع في السلع وفي أسعار أقل من ما سبق”.

وتابع عز قائلا: “بالتالي اللي عايز يشتري قبل ما ننزل الأسعار مرحب بيه والزبون دايما على حق، والوحيد اللي غير مسموح له هما التجار، كما أنه تم منع تواجد سيارات النقل والربع نقل من المكوث بجوار منافذ ومعارض أهلا رمضان”.

وأوضح عز أن “أغلب المنافذ بها لحوم وأسعارها أقل من السوق بنسبة تصل إلى 50% والدولة استطاعت توفير لحوم مبردة ومجمدة من السودان والبرازيل بخلاف اللحوم البلدية، إضافة إلى اللحوم البيضاء وهي الدواجن، والاسماك متاحة بتخفيضات 50%”.