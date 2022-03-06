اتحاد الغرف: لا يوجد مبرر لرفع قيمة سلع تم شراؤها بالأسعار القديمة (فيديو)

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه لا يوجد مبرر لرفع فيمة سلع تم شراؤها بالأسعار القديمة قبل أزمة روسيا وأوكرانيا .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدي البلد».

وتوقع استقرار الأسعار العالمية للسلع وذلك خلال أشهر قليلة بعد استقرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد أن ما يوجد في مصر حاليا هو تم شراؤها بالأسعار القديمة ، وحاليا الأسعار العالمية تشهد زيادات، و لا يوجد مبرر من ارتفاع أسعار سلع تم شراؤها بالأسعار القديمة .

و أكد عز أنه يوجد نحو 40 ألف طن من الزيوت الخفيفة وأكثر من 80 ألف طن من الزيوت الثقيلة مثل زيوت النخيل ، ونحو 135 ألف طن زيت عباد شمس أوكراني تم استلامهم خلال الأيام الماضية .

وأضاف عز أن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من اللحوم و الدواجن يكفي 8.5 أشهر ، ونحو 3 أشهر من المجمد والذي يستورده القطاع الخاص .

و تابع عز أنه تم استيراد خلال الأيام الماضية نحو أكثر من 150 ألف طن فول ومنتظر دخول 60 ألف طن أخرى وذلك يتجاوز 4 أشهر احتياطي استراتيجي للقطاع الخاص ، بينما الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي 3 أشهر ومستعدين لشهر رمضان.