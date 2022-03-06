اقتصاد وأسواق

اتحاد الغرف: لا يوجد مبرر لرفع قيمة سلع تم شراؤها بالأسعار القديمة (فيديو)

توقع استقرار الأسعار العالمية للسلع وذلك خلال أشهر قليلة بعد استقرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا.
محمد مجدي 12:53 ص, الأثنين, 7 مارس 22 12:53 ص, الأثنين, 7 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إنه لا يوجد مبرر لرفع فيمة سلع تم شراؤها بالأسعار القديمة قبل أزمة روسيا وأوكرانيا .

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدي البلد».

وتوقع استقرار الأسعار العالمية للسلع وذلك خلال أشهر قليلة بعد استقرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 4-3-2022 في مصر

وأكد أن ما يوجد في مصر حاليا هو تم شراؤها بالأسعار القديمة ، وحاليا الأسعار العالمية تشهد زيادات، و لا يوجد مبرر من ارتفاع أسعار سلع تم شراؤها بالأسعار القديمة .

و أكد عز أنه يوجد نحو 40 ألف طن من الزيوت الخفيفة وأكثر من 80 ألف طن من الزيوت الثقيلة مثل زيوت النخيل ، ونحو 135 ألف طن زيت عباد شمس أوكراني تم استلامهم خلال الأيام الماضية .

اقرأ أيضا  الزراعة: قرار نهائي بوقف أشكال الدعم الحكومي للمتعدين على الأراضي الزراعية (فيديو)

وأضاف عز أن الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من اللحوم و الدواجن يكفي 8.5 أشهر ، ونحو 3 أشهر من المجمد والذي يستورده القطاع الخاص .

و تابع عز أنه تم استيراد خلال الأيام الماضية نحو أكثر من 150 ألف طن فول ومنتظر دخول 60 ألف طن أخرى وذلك يتجاوز 4 أشهر احتياطي استراتيجي للقطاع الخاص ، بينما الاحتياطي الاستراتيجي للدولة يكفي 3 أشهر ومستعدين لشهر رمضان.

اقرأ أيضا  رئيس شعبة المخابز: ارتفاع الأسعار طال الخبز السياحي والفينو لا المدعوم
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

الغرف التجارية: القطاع الخاص يبحث عن بدائل للقمح والذرة والزيوت الروسية والأوكرانية (فيديو)

محمد مجدي 12:25 ص, الأثنين, 7 مارس 22

عضو غرفة الصناعات الغذائية: الزيادات قد تصل إلى 15% في كافة الأسعار والبعض يستغل الأزمات

المال - خاص 12:06 ص, الأثنين, 7 مارس 22

رئيس شعبة المخابز: ارتفاع الأسعار طال الخبز السياحي والفينو لا المدعوم

المال - خاص 11:58 م, الأحد, 6 مارس 22

رئيس الشعبة: ارتفاع سعر الأرز في موسم رمضان 20% ومش بمزاجنا رفع الأسعار

المال - خاص 11:30 م, الأحد, 6 مارس 22

أوكرانيا مستعدة لتصدير الحاصلات الزراعية عن طريق السكك الحديدية

أيمن عزام 10:16 م, الأحد, 6 مارس 22

جمارك مطار شرم الشيخ الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

السيد فؤاد 9:56 م, الأحد, 6 مارس 22