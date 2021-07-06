«اتحاد الغرف» : تم تدريب 21 ألفا و770 عاملا بالسياحة خلال عامين

أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، التقرير السنوي لعام 2020/2021، تحت عنوان “صناعة استراتيجية وخدمة تصديرية على أرض مصر”.

وأفاد التقرير الذي حصلت “المال”، على نسخة منه، بأن عدد المتدربين بالمحافظات السياحية المختلفة بلغ خلال الفترة من 1 أبريل 2019 وحتى 31 مارس لعام 2021، نحو 21 ألفا و 770 متدربا، وذلك ضمن مشروع المنحة المقدمة من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

وأكد الاتحاد أنه يولى اهتماما خاصاً بتنمية الموارد البشرية العاملة في القطاع السياحي بإعتبارها العمود الأساسي لصناعة السياحة والطريق إلى الارتقاء بالجودة وتعزيز الموقف التنافسي للمنتج السياحي المصري.

وتابع: وذلك من خلال وضع خريطة متكاملة لمنظومة التدريب السياحي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، كما استمر الاتحاد خلال العام الماضى في تقديم العملية التدريبية سواء بشكلها التقليدي طالما سمحت الأحوال في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كوفيد 19.

ولفت الاتحاد إلى أن التدريب منحة مقدمة من برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET EGYPT) الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي .