اتحاد الغرف السياحية يشكل لجانا لسرعة حل مشكلات القطاع

دعاء محمود:عقدت لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أمس، اجتماعها الثاني برئاسة نورا علي، وبحضور أعضاء المجلس، أحمد الوصيف، وجورج نادر الببلاوى، ومحمد عبد الله، وعلاء عقل، ومصطفى سلطان، وعادل المصرى، ومحمد حسين صالح، وزهير يحيى.ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، وخطة عمل المجل

دعاء محمود:

عقدت لجنة تسيير الأعمال بالاتحاد المصري للغرف السياحية، أمس، اجتماعها الثاني برئاسة نورا علي، وبحضور أعضاء المجلس، أحمد الوصيف، وجورج نادر الببلاوى، ومحمد عبد الله، وعلاء عقل، ومصطفى سلطان، وعادل المصرى، ومحمد حسين صالح، وزهير يحيى.

ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، وخطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، وصرحت نورا علي، بأن الأعضاء اتفقوا على إعطاء الأولوية لملف تدريب العاملين بالقطاع السياحي، وتفعيل المنظومة الخاصة بإعادة التأهيل ورفع كفاءة العاملين بشكل يضمن توفير الموارد البشرية اللازمة لسد احتياجات القطاع، وتوفير خدمة متميزة تناسب قيمة ومكانة مصر وسط المقاصد السياحية الأخرى.

وأضافت أن اللجنة قررت المطالبة بإعادة النظر في المناهج الدراسية لتدعم الفكر السياحي، ونشر ثقافة التعامل مع السائح، علاوة على النظر فيما تقدمه الجهات الدولية المانحة، والمشروعات التدريبية التي تقوم بها الجهات الأخرى لصالح قطاع السياحة، مشيرًة إلى أن اللجنة وافقت على الدعم الفني لمشروع إدارة مخلفات الغذاء الذي يقام بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي.

وتيسيرًا على مجلس إدارة الاتحاد، ولسرعة إنجاز المهام التي تلبي احتياجات القطاع العاجلة، والتي كلفت بها لجنة تسيير الأعمال، تقرر تشكيل لجان متخصصة تتولى مسئولية الملفات الرئيسية العاجلة، ويقوم على العمل بها أعضاء مجلس الإدارة ومن يرونه مناسبًا من الخبراء والعاملين في القطاع.

وقالت نورا علي، إنه تم تشكيل اللجان على النحو التالي : لجنة التدريب وتنمية الموارد البشرية، ولجنة التشريعات والقوانين، و لجنة حل مشكلات منظمي الرحلات بالخارج، و لجنة العلاقات الحكومية والاتصال السياسي، و لجنة التسويق والترويج.

وأكدت أنه وفقا لتوجيهات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه سرعة إنهاء أزمة المستحقات المتأخرة لمنظمي الرحلات بالخارج، نظير تسيير رحلات طيران، و برنامج تحفيز الطيران العارض.