اتحاد الغرف السياحية: تشكيل لجنة لوضع تصور لتحويل مباني حكومية لفنادق

قال أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاتحاد قام بتشكيل لجنة من كبار المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص لوضع تصور مقترح عن كيفية استغلال المباني الحكومية التي تم إخلاؤها بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وتحويلها إلى فنادق، وذلك بالتعاون والتشاور مع صندوق مصر السيادي.

وأضاف الوصيف خلال تصريحات له، أنه يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الاتحاد طلب مهلة زمنية تتراوح من 3 أسابيع إلى شهر لوضع التصور المقترح.

وأشار إلى أن أهم ما سوف تناقشه تلك اللجنة العمل على خلق شراكة مع الدولة، وطرح رؤي مختلفة لاستغلال المنطقة الحكومية بوسط القاهرة واستغلالها لزيادة الطاقة الفندقية، مثلما يحدث حاليًا في مقر مجمع التحرير.

ولفت إلى أنه من المقرر عقد أول اجتماع للجنة المُشكلة اليوم الأربعاء لبحث المقترحات، وأليات الاستثمار والتداخل والتخارج.

وأوضح أن الأفكار والرؤي التى سيتم طرحها في اللجنة تأتى في إطار العمل على زيادة تدفق أعداد السائحين ومضاعفة حجم الطاقة الفندقية.