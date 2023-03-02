«اتحاد الغرف التجارية» يوقع مذكرة تفاهم مع «جيترو» اليابانية

وقع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، مذكرة تفاهم بالأحرف الأولي مع هيئة التجارة الخارجية اليابانية « جيترو» لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري الياباني الذي عقد اليوم الخميس،وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني في بيان اليوم على أهمية التعاون مع هيئه التجارة الخارجية اليابانية جيترو ، والذي مر عليه ما يقرب من 70 عامًا.

وقال العربي إنه طوال تلك السنوات شهدنا نجاحات متتالية لهيئه جيترو في تحقيق شراكه فعالة، وجذب استثمارات حقيقية متبادلة بين اليابان ودول العالم .

أضاف العربي: في مصر شهد المجلس تعاونًا في كثير من الفعاليات منذ نشأته بالتعاون مع هيئة جيترو أتت بثمارها على الصعيد المشترك بين مصر واليابان.

وتابع : كما أنه من نتاج هذه المجهودات المخلصة ارتفاع الصادرات المصرية بما يفوق 50% في عام 2022 مقارنة بالعام الأسبق 2021.

وتقدم المهندس إبراهيم العربي بالتهنئة للامبراطور الياباني وشعب اليابان بمناسبة العيد القومي الذي تم الاحتفال به الأسبوع الماضي .

وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني أن ترأس اليابان لقمة مجموعه السبع الصناعية الكبرى هذا العام نعول عليه جميعًا في رسم سياسات اقتصاديه تحقق الازدهار لشعوب العالم،كما حققت قمة مجموعة العشرين في عام 2019 في مدينه أوساكا اليابانية نجاحا ،والتي ترأستها اليابان أيضًا التي وضعت دعم الاقتصاديات الأولى بالرعاية والدول الإفريقية على أجندة أولوياتها.